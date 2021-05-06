Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в этом году

Президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году. Пока неизвестно в каком формате может состояться такая встреча.

"Да, я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча - это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран", - заявил Зеленский.

В свою очередь Блинкен отметил, что сейчас Байден не совершает никаких международных визитов из-за пандемии COVID-19. При этом заверил, что как только сможет, посетит Украину.

"Я благодарен за приглашение посетить Украину, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Особенно после того, как мы имели очень хорошую дискуссию с вами. Мы найдем соответствующее время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время возможно он сможет с визитом выезжать со страны и вернется в Украину, когда сможет", - заявил Блинкен.