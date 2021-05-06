Зеленський запросив Байдена відвідати Україну в цьому році

Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну в цьому році. Поки невідомо в якому форматі може відбутися така зустріч.

"Так, я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в цьому році. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч - це залежить від двох країн. Зараз запрошення президент США від нашої країни отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн ", - заявив Зеленський.

У свою чергу Блінкен зазначив, що зараз Байден не робить ніяких міжнародних візитів через пандемію COVID-19. При цьому запевнив, що як тільки зможе, відвідає Україну.

"Я вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся. Особливо після того, як ми мали дуже гарну дискусію з вами. Ми знайдемо відповідне час, щоб приїхати в Україну. Президент вже чотири місяці в офісі, але найближчим часом можливо він зможе з візитом виїжджати зі країни і повернеться в Україну, коли зможе ", - заявив Блінкен.