Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский посетит Днепропетровскую облгосадминистрацию

Президент Владимир Зеленский приехал в Днепропетровскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, ранее Зеленский уволил 57 руководителей районных государственных администраций, в частности двух в Днепропетровской области. Сейчас Зеленский в Днепре, а потом поедет в Кривой Рог, чтобы обсудить вопросы экологической ситуации в городе.

В частности, РБК-Украина писало, что день назад Зеленский был с рабочим визитом в Борисполе. Во время рабочего совещания он выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Президент зачитал информацию, что Годунко был ранее осужден и после этого его выгнал.

В тот же день Зеленский заявил о назначении нового председателя Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. По данным РБК-Украина, ранее Бно-Айриян занимал должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

До этого сообщалось, что президент назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, Игоря Бондаренко - главой Закарпатской области, Дениса Шмыгаля - главой Ивано-Франковской области. На должность главы Львовской областной государственной администрации Зеленский назначил Маркияна Мальского.