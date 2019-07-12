ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский приехал в Днепропетровскую область

Новости » Политика    12.07.2019 - 10:41
Зеленский приехал в Днепропетровскую область
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский посетит Днепропетровскую облгосадминистрацию

Президент Владимир Зеленский приехал в Днепропетровскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, ранее Зеленский уволил 57 руководителей районных государственных администраций, в частности двух в Днепропетровской области. Сейчас Зеленский в Днепре, а потом поедет в Кривой Рог, чтобы обсудить вопросы экологической ситуации в городе.

В частности, РБК-Украина писало, что день назад Зеленский был с рабочим визитом в Борисполе. Во время рабочего совещания он выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Президент зачитал информацию, что Годунко был ранее осужден и после этого его выгнал.

В тот же день Зеленский заявил о назначении нового председателя Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. По данным РБК-Украина, ранее Бно-Айриян занимал должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

До этого сообщалось, что президент назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, Игоря Бондаренко - главой Закарпатской области, Дениса Шмыгаля - главой Ивано-Франковской области. На должность главы Львовской областной государственной администрации Зеленский назначил Маркияна Мальского.

 

Зеленский и Путин обговорили вопрос освобождения моряков Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным
Новости Украины Владимир ЗеленскийДнепропетровская областьвизит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь