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Зеленський приїхав у Дніпропетровську область

Новини » Політика    12.07.2019 - 10:41
Зеленський приїхав у Дніпропетровську область
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відвідає Дніпропетровську облдержадміністрацію

Президент Володимир Зеленський приїхав у Дніпропетровську область з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив  57 очільників районних державних адміністрацій, зокрема двох у Дніпропетровській області. Зараз Зеленський в Дніпрі, а потім поїде в Кривий ріг, щоб обговорити питання екологічної ситуації у місті.

Зокрема, РБК-Україна писало, що день тому Зеленський був з робочим візитом у Борисполі. Під час робочої наради він вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Президент зачитав інформацію, що Годунко був раніше засуджений і після цього його вигнав.

Також у той день Зеленський заявив про призначення нового голови Київської ОДА -  Михайла Бно-Айріяна. За даними РБК-Україна, раніше Бно-Айріян обіймав посаду заступника директора "НЕК "Укренерго".

До цього повідомлялось, що президент призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації, Ігоря Бондаренка - очільником Закарпатської області, Дениса Шмигаля - главою Івано-Франківської області. На посаду очільника Львівської обласної державної адміністрації Зеленський призначив Маркіяна Мальського.

 

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