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Зеленский приехал на передовую в Днепропетровской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Днепропетровской области. Во время визита он вручил награды украинским бойцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Также президент провел совещание в Криворожском районе по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

"Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах - уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!"- написал Зеленский.

Фото: Зеленый приехал на передовую в Днепропетровской области (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что завершить воинскую часть войны России против Украины можно до конца этого года и назвал условие.

Добавим, также президент назвал условие для деоккупации территорий от российских захватчиков.

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Владимир ЗеленскийДнепропетровская область