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Зеленський приїхав на передову в Дніпропетровській області

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Дніпропетровській області. Під час візиту він вручив нагороди українським бійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Також президент провів нараду в Криворізькому районі щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

"Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах - впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!" - написав Зеленський.

Фото: Зеленський приїхав на передову в Дніпропетровській області (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що завершити військову частину війни Росії проти України можна до кінця цього року та назвав умову.

Додамо, також президент назвав умову для деокупації територій від російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийДніпропетровська область