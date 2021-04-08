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Зеленский приехал на Донбасс. Посетит передовые позиции

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский планирует пообщаться с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс", - говорится в сообщении.

Отметим, на Донбассе обострилась ситуация после гибели четырех украинских военных в конце марта. С начала 2021 года на Донбассе погибли 23 военных, десять из них - в период с 26 марта.

Секретарь СНБО заявил, что обострение на Донбассе сегодня зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Украина не намерена обострять конфликт, поскольку ценит жизнь своих военных, сообщил Алексей Данилов.

Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
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