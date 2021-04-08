Зеленский приехал на Донбасс. Посетит передовые позиции

Зеленский планирует пообщаться с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс", - говорится в сообщении.

Отметим, на Донбассе обострилась ситуация после гибели четырех украинских военных в конце марта. С начала 2021 года на Донбассе погибли 23 военных, десять из них - в период с 26 марта.

Секретарь СНБО заявил, что обострение на Донбассе сегодня зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Украина не намерена обострять конфликт, поскольку ценит жизнь своих военных, сообщил Алексей Данилов.