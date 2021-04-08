RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський приїхав на Донбас. Відвідає передові позиції

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський планує поспілкуватися з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Донбасі загострилась ситуація після загибелі чотирьох українських військових вкінці березня. З початку 2021 року на Донбасі загинули 23 військових, десять з них - у період з 26 березня.

Секретар РНБО заявив, що загострення на Донбасі на сьогодні залежить виключно від президента Росії Володимира Путіна. Україна не має наміру загострювати конфлікт, оскільки цінує життя своїх військових, повідомив Олексій Данілов.

Нагадаємо, у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
Читайте також
Стало відоме ім'я українського військового, який загинув на Донбасі
На Донбасі вранці бойовики смертельно поранили українського військового
Прогноз погоди