Зеленский: в Приднестровье до 15 000 военных, но мы их не очень боимся

По его словам, с Приднестровья может начаться наступление на Украину, поскольку 100% военных там контролирует Российская Федерация.

"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы", - отметил Зеленский.