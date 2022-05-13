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Зеленский: в Приднестровье до 15 000 военных, но мы их не очень боимся

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российское наступление на Украину со стороны Приднестровья вполне возможно. Но украинская сторона не видит большой угрозы, поскольку в оккупированном молдавском регионе находится слабая группировка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Rai 1.

По его словам, с Приднестровья может начаться наступление на Украину, поскольку 100% военных там контролирует Российская Федерация.

"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы", - отметил Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские военные в Приднестровье постоянно находятся в состоянии полной боеготовности.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина говорил, что на сегодня военной угрозы со стороны Приднестровья нет.

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Владимир ЗеленскийПриднестровьеВойна России против Украины