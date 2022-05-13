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Зеленський: у Придністров'ї до 15 000 військових, але ми їх не дуже боїмося

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російський наступ на Україну з боку Придністров'я цілком можливий. Але українська сторона не бачить великої загрози, оскільки в окупованому молдавському регіоні знаходиться слабке угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1.

За його словами, з Придністров'я може початися наступ на Україну, оскільки 100% військових там контролює Російська Федерація.

"Що стосується людей, ми розуміємо, що може бути угруповання до 15 тисяч, але воно не дуже готове. Оскільки у них немає кордону з Російською Федерацією, вони можуть отримати підкріплення тільки з неба. Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що з 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч осіб, наскільки ми знаємо. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові в Придністров'ї постійно перебувають у стані повної боєготовності.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що на сьогодні військової загрози з боку Придністров'я немає.

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Володимир ЗеленськийПриднестровьеВійна Росії проти України