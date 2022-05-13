Зеленський: у Придністров'ї до 15 000 військових, але ми їх не дуже боїмося

За його словами, з Придністров'я може початися наступ на Україну, оскільки 100% військових там контролює Російська Федерація.

"Що стосується людей, ми розуміємо, що може бути угруповання до 15 тисяч, але воно не дуже готове. Оскільки у них немає кордону з Російською Федерацією, вони можуть отримати підкріплення тільки з неба. Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що з 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч осіб, наскільки ми знаємо. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - зазначив Зеленський.