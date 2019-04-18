Зеленский не придет на теледебаты на "Суспільне"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільному". Об этом после заседания ЦИК сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Суспільном", - сообщил Кальченко.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решений о переносе теледебатов на "Суспільному" с 20:00 на 21:00. За решение проголосовали 15 членов комиссии.

К этому кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. На "Суспільному" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Суспільному", в связи с чем в ЦИК обратились с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.

Напомним, завтра в 19:00 запланированы дебаты на НСК "Олимпийский". В них обещают принять участие оба кандидата, которые прошли во второй тур, - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Запуск зрителей начнется в 16:00. Полиция ожидает до 60 тыс. зрителей.