Зеленський не прийде на теледебати на "Суспільне"

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не братиме участь у теледебатах на "Суспільному". Про це після засідання ЦВК повідомив уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна

"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на Суспільному", - повідомив Кальченко.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія ухвалила рішеня про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00. За рішення проголосували 15 членів комісії.

До цього кандидати дійшли згоди про проведення перевиборного заходу на НСК "Олімпійський" з 19:00 і орієнтовно до 20:00. На "Суспільному" дебати були заплановані на 20:00. Однак у штабах наголошували, що кандидати не встигнуть на початок дебатів на "Суспільному", у зв'язку з чим до ЦВК звернулися з проханням перенести початок дебатів з 20:00 на 21:00 і провести їх протягом 60 хвилин.

Нагадаємо, завтра о 19:00 заплановані дебати на НСК "Олімпійський". У них обіцяють взяти участь обидва кандидати, які пройшли до другого туру, - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Запуск глядачів почнеться о 16:00. Поліція очікує до 60 тис. глядачів.