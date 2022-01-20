Зеленский прибыл с визитом в Польшу. У него запланирована встреча с Дудой

Фото: Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу (t.me/OP_UA)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. Во время поездки он встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Сообщается, что польский президент примет Зеленского в государственной резиденции "Висла". "Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности", - говорится в сообщении.