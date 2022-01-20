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Зеленський прибув з візитом до Польщі. У нього запланована зустріч з Дудою

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Варшава, Четвер 20 січня 2022 13:41
Зеленський прибув з візитом до Польщі. У нього запланована зустріч з Дудою Фото: Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі (t.me/OP_UA)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. Під час поїздки він зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Повідомляється, що польський президент прийме Зеленського в державній резиденції "Вісла".

"Глави держав проведуть ряд зустрічей у форматі віч-на-віч і в широкому складі і обговорять весь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що на зустрічі Зеленського і Дуди обговорять загрози, які виходять від Російської Федерації.

Зазначимо, лідери обох країн тільки нещодавно зустрічалися в українських Карпатах в рамках переговорів лідерів країн Люблінського трикутника за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Під час тієї зустрічі Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.

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