Зеленський прибув з візитом до Польщі. У нього запланована зустріч з Дудою

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. Під час поїздки він зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

"Глави держав проведуть ряд зустрічей у форматі віч-на-віч і в широкому складі і обговорять весь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що польський президент прийме Зеленського в державній резиденції "Вісла".

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що на зустрічі Зеленського і Дуди обговорять загрози, які виходять від Російської Федерації.

Зазначимо, лідери обох країн тільки нещодавно зустрічалися в українських Карпатах в рамках переговорів лідерів країн Люблінського трикутника за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Під час тієї зустрічі Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.