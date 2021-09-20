Зеленський прибув у США для участі в Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 вересня, прибув до Сполучених Штатів Америки. Глава держави візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку", - заявили в прес-службі президента.

В рамках візиту Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій.

Крім того, президент планує провести зустріч з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.