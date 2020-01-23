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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль

Новости » Политика     23.01.2020 - 08:30
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проведет встречи с руководством Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Кроме того, он проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Фото: Владимир Зеленский в Израиле (Офис президента)

Также Зеленский написал в Facebook, что уже прибыл в Израиль. Он рассказал, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию. Поэтому он и украинская делегация отдали им свое место.

Он сообщил, что проведет запланированы встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета государства Израиль.

Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.

В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.

Впрочем, сам Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не уверен, состоится ли у него встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Добавим, что помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.

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