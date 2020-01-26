Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 января прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы украинского государства.

Сообщается, что Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в городе Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау.

Также Зеленский намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

26 и 27 января глава государства будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Израиль. Планировалось, что глава государства примет участие в форуме по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим, однако Зеленский в последний момент отказался.