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Зеленский посетит в Польше мероприятия по случаю освобождения Аушвица

Новости » Политика     26.01.2020 - 09:53
Зеленский посетит в Польше мероприятия по случаю освобождения Аушвица
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также встретится с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 января, прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, 26 и 27 января глава государства будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Израиль. Планировалось, что глава государства примет участие в форуме по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим, однако Зеленский в последний момент отказался.

Кроме того, во время визита в Израиль Зеленский встретился с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и обратился ко всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Глава государства рассказал три истории о Холокосте и Второй мировой войне.

Также РБК-Украина писало, что во время рабочего визита в Израиль Зеленский мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Планировалось, что президенты обсудят освобождение украинских пленных и крымских татар на территории РФ.

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