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Зеленський прибув до Канади

Новини » Політика    02.07.2019 - 08:37
Зеленський прибув до Канади
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський має зустрітись з Христею Фріланд, Джастіном Трюдо, Куртом Волкером

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП повідомили, що Зеленський має зустрітись з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Зокрема, він візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

Зазначимо, вчора президент відбув з офіційним візитом до столиці Канади Торонто.

Як раніше РБК-Україна повідомляло, 2 липня президент України Володимир Зеленський у Канаді проведе зустріч з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, в ході якої обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства, а також створення робочих місць для середнього класу у двох країнах.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.

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Новини України Володимир ЗеленськийКанада
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