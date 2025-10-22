Зеленський прибув з візитом до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку, 22 жовтня, прибув з візитом до Норвегії. У столиці країни, Осло, він зустрівся з прем'єр-міністром приймаючої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента України Сергія Никифорова журналістам та Aftenposten.
"Я сердечно вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до міцного і справедливого миру, на який заслуговує український народ", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Зазначається, що візит до Норвегії є частиною європейського турне Зеленського. Зміст зустрічі зі Стьоре наразі невідомий.
"Норвегія надає Україні тверду та постійну підтримку. Вкрай важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях", - підкреслив Стьоре.
Відомо, що після зустрічі зі Стьоре президент України вирушить до Швеції.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.
Також Норвегія оголосила про збільшення цивільної підтримки України у 2026 році. Кошти спрямують на відновлення енергетики, підтримку лікарень і шкіл, гуманітарну допомогу та зміцнення обороноздатності України.
Так, уряд Норвегії пропонує збільшити цивільну підтримку Україні на 15 млрд норвезьких крон, що прирівнюється до приблизно 1,73 мільярдів доларів, у 2026 році.