Зеленський прибув з візитом до Норвегії

"Я сердечно вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до міцного і справедливого миру, на який заслуговує український народ", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що візит до Норвегії є частиною європейського турне Зеленського. Зміст зустрічі зі Стьоре наразі невідомий.

"Норвегія надає Україні тверду та постійну підтримку. Вкрай важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях", - підкреслив Стьоре.

Відомо, що після зустрічі зі Стьоре президент України вирушить до Швеції.