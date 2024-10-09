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Зеленський прибув з візитом до Хорватії

Середа 09 жовтня 2024 13:00
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Зеленський прибув з візитом до Хорватії Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Хорватії. Планує зустрітись з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем, взяти участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

Як розповів президент, під час зустрічі з Пленковичем, сторони порушать питання:

  • продовження оборонної співпраці;
  • реабілітації військових Сил оборони України, які були поранені на передовій;
  • відбудову України.

Фото: Зеленський прибув з візитом до Хорватії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зокрема на саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" планують обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації української формули миру, а також спільне з партнерами реагування на безпекові виклики й взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Саміт "Україна – Південно-Східна Європа"

Останнє засідання саміту"Україна - Південно-Східна Європа" відбулось 28 лютого 2024 року в Афінах. На ньому також був присутній президент. Зокрема на зустрічі зібрались лідери низки країн, а саме Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.

Нещодавно Пленкович оголошував, що його країна прийме наступне засідання саміту, яке заплановане на жовтень.

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Володимир Зеленський Хорватия
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