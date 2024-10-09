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Зеленский прибыл с визитом в Хорватию

Среда 09 октября 2024 13:00
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Зеленский прибыл с визитом в Хорватию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Хорватию. Планирует встретиться с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем, принять участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. президента Украины.

Как рассказал президент, во время встречи с Пленковичем, стороны поднимут вопросы:

  • продолжения оборонного сотрудничества;
  • реабилитации военных Сил обороны Украины, которые были ранены на передовой;
  • восстановление Украины.

Фото: Зеленский прибыл с визитом в Хорватию (t.me/V_Zelenskiy_official)

В частности, на саммите в формате "Украина плюс 12 стран" планируют обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации украинской формулы мира, а также совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности и взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.

Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"

Последнее заседание саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" состоялось 28 февраля 2024 года в Афинах. На нем также присутствовал президент. В частности, на встрече собрались лидеры ряда стран, а именно Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

Недавно Пленкович объявлял, что его страна примет следующее заседание саммита, которое запланировано на октябрь.

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