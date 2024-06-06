ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув з візитом до Франції

Четвер 06 червня 2024 14:14
UA EN RU
Зеленський прибув з візитом до Франції Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"А також - особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - додав президент.

Чого очікувати від візиту

Як розповідало раніше BFMTV, під час візиту президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці відзначили, що зустріч стане продовження конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого.

Зокрема президент виступить перед Національною асамблеєю Франції й зустрінеться із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Згідно з даними Reuters, лідери країн також можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція
NEWS
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
DAILY
10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler 10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців