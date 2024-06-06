ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский прибыл с визитом во Францию

Четверг 06 июня 2024 14:14
UA EN RU
Зеленский прибыл с визитом во Францию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"А также - особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - добавил президент.

Чего ждать от визита

Как сообщало ранее BFMTV, во время визита президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце отметили, что встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

В частности, президент выступит перед Национальной ассамблеей Франции и встретится с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Согласно данным Reuters, лидеры стран также могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев