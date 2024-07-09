Зеленський прибув до Вашингтона

Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.

Оновлено о 19:00.

ЗА словами Зеленського, на саміті НАТО Україна буде працювати над питання збільшення своєї ППО та кількості літаків F-16.

"Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України - а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи - те, що зміцнить наших воїнів", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що необхідно робити все для того, щоб російський терор програв. Адже це треба не лише Україні, а й всьому світу.

Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

За словами генсека Столтенберга, на саміті планують узгодити масштабний пакет допомоги для України.

Тим часом президент Естонії Алас Каріс заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів під час саміту, адже її рух до членства і так є незворотнім.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.