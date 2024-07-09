Зеленський прибув до Вашингтона

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, що в Сполучених Штатах Америки.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ.
Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.
Оновлено о 19:00.
ЗА словами Зеленського, на саміті НАТО Україна буде працювати над питання збільшення своєї ППО та кількості літаків F-16.
"Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України - а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи - те, що зміцнить наших воїнів", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що необхідно робити все для того, щоб російський терор програв. Адже це треба не лише Україні, а й всьому світу.
Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.
За словами генсека Столтенберга, на саміті планують узгодити масштабний пакет допомоги для України.
Тим часом президент Естонії Алас Каріс заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів під час саміту, адже її рух до членства і так є незворотнім.
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