Зеленский прибыл в Вашингтон

Перед началом саммита Зеленский с первой леди возложили венки к памятнику жертвам Голодомора и встретились с местным украинским обществом.

Обновлено в 19:00.

По словам Зеленского, на саммите НАТО Украина будет работать над вопросом увеличения своей ПВО и количества самолетов F-16.

"Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины - а это оружие и финансы, политическая поддержка. Сражаемся за необходимые решительные действия Америки и Европы - то, что укрепит наших воинов", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что необходимо делать все для того, чтобы российский террор проиграл. Ведь это нужно не только Украине, но и всему миру.

Отметим, что в Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов на нем станет поддержка Украины. В частности, ожидается решение об усилении украинского ПВО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

По словам генсека Столтенберга, на саммите планируется согласовать масштабный пакет помощи для Украины.

Между тем президент Эстонии Алас Карис заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров во время саммита, ведь ее движение к членству и так необратимо.

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