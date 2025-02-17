Зеленський прибув до Туреччини і назвав плани на візит

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 лютого, прибув до Туреччини. Там він зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Як зазначив Зеленський, він прилетів до Туреччини разом із першою леді Оленою Зеленською.
Президент підкреслив, що він з першою леді планує провести зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.
"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, триватимуть. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше директор із комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун розповів про те, що президент України Володимир Зеленський завтра, 18 лютого, зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
За словами Алтуна, лідери планують обговорити останні події в Україні, а також зміцнення співпраці між країнами.
Востаннє Зеленський і Ердоган зустрічалися у вересні минулого року.
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