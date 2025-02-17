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Зеленский прибыл в Турцию и назвал планы на визит

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, прибыл в Турцию. Там он встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, он прилетел в Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской. 

Президент подчеркнул, что он первой леди планирует провести встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган. 

"Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - добавил Зеленский. 

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, ранее директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 февраля, встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Алтуна, лидеры планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре прошлого года.

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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган