Зеленский прибыл в Турцию и назвал планы на визит

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, прибыл в Турцию. Там он встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
Как отметил Зеленский, он прилетел в Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской.
Президент подчеркнул, что он первой леди планирует провести встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.
"Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 февраля, встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Алтуна, лидеры планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.
Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре прошлого года.
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