Зеленский прибыл в Турцию и назвал планы на визит

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, ранее директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 февраля, встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Алтуна, лидеры планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре прошлого года.

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