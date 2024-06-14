Зеленський прибув до Швейцарії для участі на саміті миру

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де протягом наступних днів проходитиме саміт миру. Загалом участь у засіданні візьмуть близько сотні країн та міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Прибув до Швейцарії на глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України ", - написав президент.

За словами Зеленського, саміт миру дозволить зробити конкретні кроки у:

ядерній та продовольчій безпеці;

поверненні військовополонених й всіх депортованих ворогом осіб, у тому ж числі й дітей.

Загалом участь у засіданні візьмуть близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної націй", - додав він.

Зеленський відзначив, що під час саміту миру кожна країна й організація матимуть змогу продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей, що дозволить наблизити мир й відновити повну силу Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Саміт миру

З 15 по 16 червня у Швейцарії проходитиме саміт миру щодо повномасштабної війни в Україні. Учасники засідання обговорюватимуть українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна наблизити завершення війни на справедливих умовах.

Російську Федерацію не запрошували на саміт, втім терористам можуть дозволити взяти участь в наступних засіданнях. У тому ж числі на зустрічі не буде представлений Китай, оскільки його вимогою була "рівноправна участь" усіх сторін війни. Як розповідає Reuters, Пекін тим часом намагається просувати власний так званий "мирний план" щодо України.

Детальніше про те, на які результати саміту розраховує Україна - в матеріалі "Помірний успіх. Що Україна хоче отримати від Саміту миру"