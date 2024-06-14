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Зеленский прибыл в Швейцарию для участия на саммите мира

Пятница 14 июня 2024 18:56
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Зеленский прибыл в Швейцарию для участия на саммите мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где в течение следующих дней будет проходить саммит мира. Всего участие в заседании примут около сотни стран и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"Прибыл в Швейцарию на глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью - приблизить справедливый и длительный мир для Украины", - написал президент.

По словам Зеленского, саммит мира позволит сделать конкретные шаги в:

  • ядерной и продовольственной безопасности;
  • возвращении военнопленных и всех депортированных врагом лиц, в том числе и детей.

Всего участие в заседании примут около 100 стран и международных организаций.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и исключить их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации", - добавил он.

Зеленский отметил, что во время саммита мира каждая страна и организация смогут продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей, что позволит приблизить мир и восстановить полную силу Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Саммит мира

С 15 по 16 июня в Швейцарии будет проходить саммит мира касаемо полномасштабной войны в Украине. Участники заседания будут обсуждать украинскую формулу мира, которая, в свою очередь, должна приблизить завершение войны на справедливых условиях.

Российскую Федерацию не приглашали на саммит, впрочем, террористам могут позволить принять участие в следующих заседаниях. В том же числе на встрече не будет представлен Китай, поскольку его требованием было "равноправное участие" всех сторон войны. Как рассказывает Reuters, Пекин тем временем пытается продвигать собственный так называемый "мирный план" по Украине.

Подробнее о том, на какие результаты саммита рассчитывает Украина - в материале "Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира"

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