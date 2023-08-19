Зеленський прибув до Швеції: деталі візиту

Президент прибув до Швеції разом з першою леді України. Зеленський проведе зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI та королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що першочерговим завданням поїздки стане посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.

"Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - додав Зеленський.

Допомога Швеції

Зазначимо, що Швеція була однією з країн, які у перші дні повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну. Стокгольм надав нашим військам допомогу, зокрема і важку техніку.

Крім того, у липні Швеція та Франція підписали двосторонню угоду для України щодо оборонних закупівель.

Нещодавно міністр оборони Швеції анонсував новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Він включає боєприпаси і запасні частини до раніше поставлених систем озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.