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Зеленский прибыл в Швецию: детали визита

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию. Глава государства проведет ряд важных встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей поездки станет усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

"Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - добавил Зеленский.

Помощь Швеции

Отметим, что Швеция была одной из стран, которые в первые дни полномасштабного вторжения РФ поддержали Украину. Стокгольм оказал нашим войскам помощь, в том числе тяжелую технику.

Кроме того, в июле Швеция и Франция подписали двустороннее соглашение для Украины по оборонным закупкам. 

Недавно министр обороны Швеции анонсировал новый пакет помощи для Украины на 300 млн долларов. Он включает боеприпасы и запасные части к ранее поставленным системам вооружения.

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