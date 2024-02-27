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Зеленський прибув до Саудівської Аравії та назвав плани на візит

Фото: президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

Глава держави розповів, що тема візиту номер один - формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

 
Фото: візит Зеленського до Саудівської Аравії (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - додав Зеленський.

За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

"Упевнений, що і ця зустріч принесе результати", - наголосив він.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

Чутки про поїздки Зеленського

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вірменію 4 березня.

Одразу після цього, за інформацією журналістів, він має поїхати до Азербайджану.

 

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