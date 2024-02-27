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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и назвал планы на визит

Фото: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 февраля, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он планирует провести переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Глава государства рассказал, что тема визита номер один - формула мира. Украина уже проводила в Джидде встречу на уровне советников насчет реализации такой инициативы в прошлом году. 

 

Фото: визит Зеленского в Саудовскую Аравию (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - добавил Зеленский. 

По словам президента, темой номер два является возвращение пленных и депортированных лиц. Лидерство Саудовской Аравии уже помогало освобождать украинцев. 

"Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - отметил он. 

Также глава государства планирует обсудить перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины от последствий российской агрессии. 

Слухи о поездках Зеленского

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта

Сразу после этого, по информации журналистов, он должен поехать в Азербайджан. 

 

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