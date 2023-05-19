Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Що відомо про програму президента

"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав", - написав Зеленський.

За словами глави держави, також він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.

"Наші пріоритети - повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої "формули миру", до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими", - зазначив Зеленський.

Президент назвав ще один пріоритет, а саме - захист мусульманської спільноти України.

Разом із главою держави в Саудівській Аравії перебуває й Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.

"Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, - мусульмани", - підсумував Зеленський.

Єрмак також повідомив про візит до Саудівської Аравії

"Разом з президентом Володимиром Зеленським та командою сьогодні знаходимось з візитом у Королівстві Саудівська Аравія", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Він наголосив, що це "перший такий візит в історії".

"Наша мета - зміцнення двосторонніх відносин та зв’язків України з арабським світом. Будемо говорити про повернення наших людей, зокрема, дітей, "формулу миру" президента, енергетичну співпрацю, екологію та інші важливі речі", - повідомив Єрмак.

У мережі з'явилися кадри прибуття Зеленського до Саудівської Аравії

Далі на саміт в G7?

Зазначимо, що сьогодні інформагенство Bloomberg писало про те, що глава держави Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію для участі в саміті Ліги арабських держав. Повідомлялося, що президент після цього полетить до Японії, де вже стартував саміт "Великої сімки".

Про особисту участь Зеленського на саміті G7 написали низка західних ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела. Очікується, що президент прибуде до Хіросіми вже завтра.

Варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Данілов спочатку підтвердив особисту участь президента на саміті, а згодом прес-служба його відомства повідомила, що глава держави приєднається до зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі.

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