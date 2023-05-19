Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию. Там он выступит на саммите Лиги арабских стран.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств", - написал Зеленский.
По словам главы государства, также он встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.
"Наши приоритеты - возвращение всех политзаключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей "формулы мира", к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", - отметил Зеленский.
Президент назвал еще один приоритет, а именно - защиту мусульманского сообщества Украины.
Вместе с главой государства в Саудовской Аравии находится и Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа.
"Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане", - подытожил Зеленский.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским и командой сегодня находимся с визитом в Королевстве Саудовская Аравия", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что это "первый подобный визит в истории".
"Наша цель - укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром. Будем говорить о возвращении наших людей, в частности, детей, "формуле мира" президента, энергетическом сотрудничестве, экологии и других важных вещах", - сообщил Ермак.
Отметим, что сегодня информагентство Bloomberg написало о том, что глава государства Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Сообщалось, что президент после этого полетит в Японию, где уже стартовал саммит "Большой семерки".
О личном участии Зеленского на саммите G7 написали ряд западных СМИ, ссылаясь на анонимные источники. Ожидается, что президент прибудет в Хиросиму уже завтра.
Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов сначала подтвердил личное участие президента на саммите, а затем пресс-служба его ведомства сообщила, что глава государства присоединится к встрече лидеров G7 в онлайн-режиме.
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