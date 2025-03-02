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Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в Лондоні відбуватиметься саміт європейських лідерів щодо України. Глава української держави Володимир Зеленський уже прибув на місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та інші ЗМІ.

Зокрема, зараз президент України перебуває в Ланкастер-Гаусі, де його, як пише The Guardian, з міцними обіймами зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також перед зустріччю вони трохи поговорили.

Чому буде присвячено саміт

Нагадаємо, сьогодні в уряді Великої Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами майбутнього саміту є:

  • зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;
  • необхідність міцної і довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні і гарантуватиме здатність країни стримувати і захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;
  • наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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