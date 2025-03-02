Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Зокрема, зараз президент України перебуває в Ланкастер-Гаусі, де його, як пише The Guardian, з міцними обіймами зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також перед зустріччю вони трохи поговорили.

Чому буде присвячено саміт

Нагадаємо, сьогодні в уряді Великої Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами майбутнього саміту є: