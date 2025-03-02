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Зеленский прибыл на саммит европейских лидеров в Лондоне

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Лондоне будет проходить саммит европейский лидеров по Украине. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже прибыл на место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и другие СМИ.

В частности, сейчас президент Украины находится в Ланкастер-Хаусе, где его, как пишет The Guardian, с крепкими объятиями встретил британский премьер-министр Кир Стармер. Также перед встречей они немного побеседовали.

Чему будет посвящен саммит

Напомним, сегодня в правительстве Великобритании анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами предстоящего саммита являются:

  • укрепление позиций Украины в настоящий момент - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;
  • необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и будет гарантировать способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;
  • следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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