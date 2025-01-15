Зеленський прибув до Польщі з візитом

Додамо, що на наступному тижні президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який триватиме з 20 по 24 січня.

Як повідомив президент форуму Берге Бренде, Зеленський має прибути до Давоса у вівторок, 21 січня. Також серед лідерів, які візьмуть участь у форумі, буде зокрема президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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