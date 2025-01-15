Зеленский прибыл в Польшу с визитом

По его словам, вскоре начнется встреча Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском, а затем с польским президентом Анджеем Дудой.

Также будет встреча президента Украины с украинской общиной и другие мероприятия.

Позже о визите главы государства в Польшу сообщил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны. Слабый Путин и сильная Европа нужны всем", - добавил Ермак.

Что еще известно о визите Зеленского в Польшу

Напомним, накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Правительственный информационный центр сообщает, что 15 января премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорилось в сообщении.

После этого, как ожидается, после обеда состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Туска. Как пишет Reuters, они проведут ее в 11:40 по Гринвичу (13:40 - по киевскому времени).