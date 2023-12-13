Зеленський прибув до Осло з неанонсованим візитом

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
Як повідомляється, Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.
Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем - спільна робота у галузі оборони та безпеки.
Також після зустрічі у Зеленського та Стере запланована спільна пресконференція.
"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", - наголосив норвезький прем'єр.
Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня прибув до Вашингтона на тлі того, що у Конгресі не можуть ухвалити фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи натомість посилити захист кордону з Мексикою.
У ході візиту Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партії в Конгресі, а також зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Крім того, відбулася зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі. Детальніше про неї - у нашому матеріалі.
На тлі візиту Зеленського США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів.
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