Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом

Как сообщается, Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонасом Гаром Стере проведут встречи для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины.

Президент также посетит саммит Северных стран, который пройдет сегодня в Осло. Среди главных тем - совместная работа в области обороны и безопасности.

Также после встречи у Зеленского и Стере запланирована совместная пресс-конференция.

"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - подчеркнул норвежский премьер.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели прибыл в Вашингтон на фоне того, что в Конгрессе не могут принять финансирование помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя усилить защиту границы с Мексикой.

В ходе визита Зеленский встретился с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме. Детальнее о ней - в нашем материале.

На фоне визита Зеленского США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи в 200 млн долларов.