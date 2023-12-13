Новий пакет військової допомоги від США: офіційний перелік озброєнь, що отримає Україна

У вівторок, 12 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 млн доларів. До нього увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання для протистояння російському агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

Зазначається, що Україна отримає наступні види озброєнь:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Візит президента Зеленського до США і проблеми з фінансуванням України

Президент Володимир Зеленський 11 грудня прибув із дводенним візитом до США.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом Джо Байденом. Під час зустрічі очільник Білого дому в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Візит відбувається на тлі відмови республіканців у Сенаті розпочати дебати щодо великого пакету допомоги Байдена на 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд доларів передбачено на оборонні потреби України. Республіканці вимагають внести до законопроекту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту від нелегалів південного кордону з Мексикою.

Білий дім готовий піти на компроміси з Республіканською партією. Байден закликав сенаторів не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

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