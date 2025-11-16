UA

Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Греції. Його літак вже приземлився в аеропорту Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERT NEWS.

За даними ЗМІ, близько 12:30 за місцевим часом в аеропорту імені Елефтеріоса Венізелоса приземлився літак із Зеленським. Афіни стали першою зупинкою його нового європейського турне. Українського лідера в аеропорту зустрів віцепрем’єр Греції Костіс Хадзідакс, з яким Зеленський провів коротку розмову.

Головними темами візиту є створення вертикального коридору транспортування СПГ та підготовка нової енергетичної угоди між Києвом і Афінами. Очікується, що документ посилить енергетичну безпеку України.

У межах перебування в Афінах Зеленський проведе низку зустрічей із керівництвом країни. Спершу, о 13:00, він зустрінеться з президентом Республіки Константіном Тасулою в Президентському палаці. О 13:45 прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс прийме українського лідера у будівлі Максімос. Після переговорів заплановані заяви для преси та розширена зустріч делегацій.

Це вже другий візит Зеленського до Афін - уперше він побував там у серпні 2023 року. Наступними пунктами його європейської поїздки стануть Париж і Мадрид.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський оголосив про домовленість із Грецією по газу для України.

"Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари", - зазначив Володимир Зеленський.

Володимир ЗеленськийГреціяГазАфины