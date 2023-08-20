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Зеленський прибув до Нідерландів, говоритиме про поставку F-16

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Порушить питання поставок винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", - пише президента.

За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України. 

Зокрема на порядку денному: 

  • глобальний саміт миру; 
  • Формула миру; 
  • притягнення країни-терориста Росії до відповідальності. 

F-16

Тривалий час українські офіційні особи й військові просять західних союзників розпочати поставки сучасних винищувачів F-16, які необхідні нашій країні для захисту від постійних російських обстрілів. Зокрема завдяки ним наші воїни зможуть скласти конкуренцію російській авіації. 

Вже 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі після завершення навчання пілотів.

 

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