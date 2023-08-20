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Зеленский прибыл в Нидерланды, будет говорить о поставке F-16

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Поднимет вопрос поставок истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", - пишет президента.

По словам лидера страны, главный вопрос, который он будет поднимать во время визита в Нидерланды - F-16 для Украины.

В частности, в повестке дня:

  • глобальный саммит мира;
  • Формула мира;
  • привлечения страны-террориста России к ответственности.

F-16

Долгое время украинские официальные лица и военные просят западных союзников начать поставки современных истребителей F-16, которые необходимы нашей стране для защиты от постоянных российских обстрелов. В частности благодаря им наши воины смогут составить конкуренцию российской авиации. 

Уже 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители после завершения обучения пилотов.

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