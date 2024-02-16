Зеленський прибув до Франції

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту "Орлі" під Парижем.

Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aeroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT — BFMTV

Президента Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський уже відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У ході свого візиту глава української держави підписав із Німеччиною угоду про гарантії безпеки для нашої країни. Більш детально про документ можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Також Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 1,1 млрд євро. До нього увійдуть гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Після того, як Зеленський відвідав Німеччину, він запланував візит до Франції. Там він, найімовірніше, підпише аналогічну угоду про гарантії безпеки зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.