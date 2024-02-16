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Зеленский прибыл во Францию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 февраля, вечером прилетел во Францию с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV в Twitter и Telegram-канал главы украинского государства.

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как глава украинского государства выходит из самолета в аэропорту "Орли" под Парижем. 

Президента Зеленского встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. 

Обновлено 19:52

Зеленский подтвердил, что прибыл в Париж. По словам президента, он планирует встретиться со своим французским коллегой Эммануелем Макроном. 

"Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", - отметил глава государства. 

Визит Зеленского в Германию и Францию

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уже посетил Германию. Там он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. 

В ходе своего визита глава украинского государства подписал с Германией соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны. Более детально о документе можете узнать в материале РБК-Украина

Также Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,1 млрд евро. В него войдут гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

После того, как Зеленский посетил Германию, у него был запланирован визит во Францию. Там он, вероятнее всего, подпишет аналогичное соглашение о гарантиях безопасности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. 

 

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Владимир ЗеленскийФранция