Зеленський прибув до Фінляндії

Під час свого візиту до Фінляндії Зеленський має зустрітись з президентом країни Александром Стуббом. А також низкою фінських чиновників.

Також у програмі візиту Зеленського - двосторонні переговори та переговори делегацій після церемонії вітання в Президентському палаці.

Пресконференція, присвячена візиту Зеленського, відбудеться в середу об 11:30 за місцевим часом.

Наприкінці дня в середу Зеленський відвідає захід у Гельсінському університеті, де Стубб виступить із промовою.

Допомога Україні від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні минулого року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

Також у вересні 2024 року Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.

А у грудні Фінляндія виділила Україні вже 26-й пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових.

На початку березня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна залучена до роботи над мирним планом щодо повномасштабної війни на території України.