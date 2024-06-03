Зеленський прибув до Маніли, де зустрінеться з президентом Філіппін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 червня, прибув до столиці Філіппін Маніли, де має відбутися зустріч із колегою Фердинандом Р. Маркосом-молодшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-службу новин філіппінського уряду Philippine News Agency .

Зеленський на цьому заході, зокрема, публічно закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України. Також він висловився щодо проведення Глобального саміту миру, що планується у Швейцарії в середині червня.

Це - головний оборонний саміт країн Азії, який збирає лідерів урядів, оборонних чиновників, експертів і бізнесменів, заохочуючи тісну співпрацю між країнами для вирішення проблем регіональної безпеки.

Даний візит Зеленського до Філіппін відбувся після участі двох лідерів у 21-му Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

При цьому Палац наразі не розголошує подробиці зустрічі.

Зустріч глав двох держав запланована у палаці Малаканян (резиденції лідера Філіппін) у понеділок вранці, розповіли в Офісі президента з комунікацій (PCO).

Раніше повідомлялося, що президент України Зеленський під час візиту в Сінгапур зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті (Східний Тимор) Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це стало першою зустріччю президентів в історії країн.

Також ми писали, що під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі Зеленський, серед іншого, відкинув "мирні" ідеї Китаю, та зазначив, що за підтримки Пекіна війна РФ проти України буде довшою.

Крім того, у Сінгапурі Зеленський також зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

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